يتوجّه وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إلى موسكو، كما يتوجّه مساعده عباس عراقجي إلى باريس، غدا الاثنين؛ لإجراء محادثات مع المسؤولين في هذين البلدين، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) اليوم الأحد.

ويلتقي ظريف، خلال الزيارة، نظيره سيرجي لافروف؛ لبحث توطيد العلاقات بين البلدين والتطورات الجارية في المنطقة والمستجدات على صعيد الاتفاق النووي.

وفي سياق متصل، سيرأس عراقجي خلال زيارته لباريس وفدا للتباحث حول مقترحات فرنسا بشأن الاتفاق النووي.

ويشار إلى أن الرئيس الايراني حسن روحاني تلقّى اتصالا هاتفيا من نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون مساء أمس السبت، أكد خلاله، أن ايران ستضع الخطوة الثالثة من تقليص تعهداتها في الاتفاق النووي قيد التنفيذ في حال لم تستطع أوروبا الوفاء بالتزاماتها في الاتفاق بشكل عملي.

وقام ظریف بجولة أوروبية وآسيوية مؤخرا حيث أجرى محادثات حول توطيد العلاقات والاتفاق النووي.