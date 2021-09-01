التحالف العربي يعترض ويدمر مسيرة حوثية في الأجواء اليمنية

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أعلن التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، اعتراض وتدمير مسيرة حوثية في الأجواء اليمنية.

وأشار التحالف، حسبما نقلت قناة "الإخبارية" السعودية، إلى تصعيد عدائي من الميليشيات الحوثية بمحاولات استهداف اليمنيين.

وقال التحالف: "إننا نتخذ إجراءات عملياتية لحماية المدنيين من الهجمات العدائية".

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، قد أعلن يوم أمس الثلاثاء، أن الدفاعات السعودية اعترضت طائرة مسيرة حوثية مفخخة حاولت استهداف مطار "أبها" الدولي.

وشدد التحالف، على أن محاولة الميليشيات الحوثية الاعتداء على مطار أبها بطريقة متعمدة يعد جريمة حرب.