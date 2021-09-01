تجاوز عدد الأشخاص المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في اليابان، اليوم الأربعاء، 1.5 مليون شخص.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، أنه تم تأكيد أول حالة إصابة محلية بفيروس كورونا المستجد في 16 يناير 2020، مشيرة إلى أنها كانت لرجل في الثلاثينيات من عمره من محافظة "كاناجاوا" كان قد سافر إلى مدينة "ووهان" في الصين وظهرت عليه أعراض التهاب رئوي.

وأضافت الشبكة أن عدد الحالات وصل إلى 100 ألف حالة في 30 أكتوبر الماضي ، بعد موجتين من الإصابات بالفيروس، مشيرة إلى أن الموجة الثالثة قد بدأت خلال عطلة نهاية العام ورأس السنة الجديدة وخاصة في منطقة العاصمة طوكيو وما حولها.

وأشارت الشبكة إلى أن متحور "ألفا" - الذي تم اكتشافه لأول مرة في بريطانيا - بدأ في الانتشار في مارس الماضي ، وأثار موجة رابعة من الإصابات تمركزت في منطقة "كانساي".

أما الموجة الخامسة - التي تضمنت تسجيل حالات إصابة بمتحور "دلتا" سريع الانتقال - قد رفعت إجمالي الإصابات إلى مليون حالة في السادس من أغسطس الماضي.

يشار إلى أن وصول العدد الإجمالي للإصابات إلى 500 ألف استغرق 15 شهرا، إلا أن بلوغه مليون حالة استغرق أقل من أربعة أشهر فيما قفز العدد إلى 1.5 مليون حالة في 26 يوما فقط.