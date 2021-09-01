طالبان تعلن فشل المفاوضات مع «مقاومة بنجشير»

ــ بريطانيا تفتح قناة اتصال مع الحركة.. وإعلان الحكومة الأفغانية خلال أيام

أعلنت حركة طالبان، وصلها مع قادة أفغان إلى اتفاق لتشكيل سلطة جديدة بقيادة زعيم الحركة هبة الله آخوند زادة، فيما فشلت المحادثات بين الحركة وقادة المقاومة فى ولاية بنجشير، المنطقة الوحيدة غير الخاضعة لسيطرة الحركة حتى الآن.

وأفادت قناة «طلوع» الأفغانية، نقلا عن أمير خان متقى، القيادى فى حركة طالبان، بأن المحادثات بين الحركة وقادة المقاومة فى إقليم بنجشير «باءت بالفشل»، موضحا أن الحركة عينت حاكما لولاية بنجشير.

ونقلت وكالة «باختر» الموالية لـ«طالبان» عن مسئولين فى الحركة تأكيدهم أن عناصرها أحكمت سيطرتها على منطقة شتل فى بنجشير.

فى المقابل، قالت «جبهة المقاومة الوطنية» فى ولاية بنجشير بزعامة أحمد مسعود إنها صدت سلسلة هجمات لحركة «طالبان» وقتلت مئات من عناصرها.

إلى ذلك، قال المسئول فى حركة طالبان، بلال كريمى إن «الحركة وقادة أفغان آخرين توصلوا إلى اتفاق لتشكيل سلطة جديدة تحت قيادة زعيم الحركة، هبة الله آخوند زادة، وسيتم إعلانها خلال أيام قليلة»، وفقا لوكالة «بلومبرج» الأمريكية.

وأوضح كريمى أن آخوند زادة، سيكون قائد السلطة التى تشرف على مجلس الوزراء المقبل، بينما سيتولى الملا عبدالغنى برادر، أحد نواب هبة الله الثلاثة ورئيس مكتب الاتصال السياسى للحركة، تسيير المهام الحكومية اليومية على الأرجح.

كما نقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن مصدر فى حركة طالبان، أن فريقين فنيين من تركيا وقطر وصلا إلى مطار العاصمة الأفغانية كابول، أمس، لإدارة المهام الفنية فى المطار، وذلك بعدما تسلّمت إدارتَه الحركة.

فى سياق متصل، فتحت بريطانيا قناة اتصال مع حركة طالبان، لتأمين «مرور حر» لرعاياها وحلفائها إلى خارج أفغانستان، بعد سيطرة الحركة على البلاد.

وأكدت الحكومة البريطانية لوكالة الصحافة الفرنسية توجه السير سايمن جاس، الممثل البريطانى الخاص لعملية الانتقال فى أفغانستان، إلى الدوحة للقاء قادة طالبان.