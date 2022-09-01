مصر للألومنيوم ترفع أسعار منتجاتها بقيمة تصل لـ5 آلاف جنيه

أعلنت شركة مصر للألومنيوم، زيادة أسعار منتجاتها المختلفة من خام الألومنيوم خلال شهر سبتمبر بقيمة تراوحت بين 1000 جنيه وحتى 5 آلاف جنيه، بعدما كانت قد خفضتها بقيمة وصلت إلى 8 آلاف جنيه في الطن خلال شهر أغسطس الماضي وذلك للشهر الرابع على التوالي.

وأوضحت شركة مصر للألومنيوم، في منشور رسمي لها، أنه بداية من شهر سبتمبر الجاري سيتم زيادة سعر طن سلك 9مم -9.5 مم H14 بقيمة 2000 جنيه ليصل إلى 64150 جنيها مقارنة 62150 جنيها في شهر أغسطس، كما زاد سعر طن سلك 9مم -9.5مم H12 بقيمة 2000 جنيه ليصل إلى 64 ألف جنيه للطن مقارنة 62 ألف جنيه في الشهر الماضي، كما ارتفع سعر طن سلندرات 2.5-5 متر إلى 66 ألف جنيه بزيادة 1000 جنيه عن الشهر الماضي.

ورفعت مصر للألومنيوم سعر طن لفات الومنيوم 6 مم إلى 66 ألف جنيه بزيادة 5000 جنيه عن شهر أغسطس، وزاد سعر طن شرائح بارد بقيمة 3500 جنيه إلى 70500 جنيه، وارتفع سعر طن لفات البارد 3500 جنيه إلى 68500 جنيه.