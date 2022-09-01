وزارة الدفاع الروسية: قوات أوكرانية تحاول السيطرة على محطة زاباروجيا النووية

قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس، إن أوكرانيا أرسلت مجموعات من قوات الكوماندوز لمحاولة السيطرة على محطة زاباروجيا النووية صباح اليوم.

ونقلت شبكة "آر تي" الروسية عن الوزارة القول، إن "مجموعتي تخريب" منفصلتين تتألفان من 60 جنديا، استخدمتا سبعة قوارب لعبور خزان كاخوفكا، وهبطتا على بعد ثلاثة كيلومترات من المحطة النووية صباح اليوم.

وأضاف بيان الوزارة أن المجموعتين حاولتا الاستيلاء على المحطة من القوات الروسية التي تقوم بحراستها.

وقال الجيش الروسي إنه اتخذ إجراء" لتدمير العدو، ويشمل ذلك نشر طائرة دعم جوي قريبة".

وأضافت الوزارة أنه بعد ساعتين من هبوط القوات الأوكرانية، بدأت المدفعية الأوكرانية في قصف مكان محدد بالقرب من مدينة انيرجودار، التي تقع بها المحطة النووية.

وأوضحت الوزارة أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذين في طريقهم لزيارة المحطة، من المقرر أن يمروا عبر هذه المنطقة.

وأضافت "استفزاز نظام كييف يهدف لعرقلة وصول بعثة المنظمة إلى المحطة النووية".