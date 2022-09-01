تعرف على قاطرات قناة السويس التي شاركت في تعويم ناقلة البترول الجانحة

أعلن المتحدث الاعلامي لقناة السويس نجاح هيئة قناة السويس في تعويم ناقلة النفط أفينيتي V التي جنحت الساعة مساء الأربعاء.

وأضاف المتحدث الإعلامي أنه قد تم تعويم السفينة الجانحة بواسطة قاطرات قناة السويس.

وكانت قد جنحت مساء الأربعاء 31 أغسطس ناقلة نفط تحمل اسم أفينيتي v وتحمل علم سنغافورة، طولها 252 مترا في قناة السويس، قريبا للغاية من نفق الشهيد أحمد حمدي.

ودفعت هيئة قناة السويس بخمس قاطرات هي:

مساعد 1 ، مساعد 5، عزت عادل، سفيتزر سويس 2، سفيتزر سويس 3.

وشاركت القاطرات الخمس في تعويم الناقلة التى تبلغ حمولتها 64 ألف طن وطولها 252 مترا لإعادة حركة الملاحة بالقناة لطبيعتها.