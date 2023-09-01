رئيس البرازيل يسعى إلى تعزيز الإنفاق وسد فجوة الموازنة بالضرائب في 2024

يستعد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الخميس، إلى كشف النقاب عن موازنته المقترحة لعام 2024 ، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت بلومبرج إن دا سيلفا تعهد بالقضاء على العجز المالي المتزايد في البرازيل من خلال عدد من الضرائب الجديدة التي لا تزال تتطلب موافقة البرلمان.

وتواجه خطة الموازنة، التي سيتم إرسالها إلى البرلمان بحلول نهاية

اليوم ، العديد من العقبات. وفي الوقت الذي تردد فيه زعماء الكونجرس

في دعم الزيادات الضريبية ، يعتزم الرئيس البرازيلي تعزيز الإنفاق العام بشكل أكبر في عام 2024.

ونقلت بلومبرج عن وزيرة التخطيط سيمون تيبت قولها للصحفيين" موازنة 2024 هي الأكثر تعقيدا في تاريخ البرازيل".

ورغم ذلك، تعهدت الوزيرة بأن الحكومة سوف :" تصل إلى القضاء على العجز المالي " العام المقبل.