توقعات: تفوق طفيف للحزب المسيحي على البديل في انتخابات ولاية سكسونيا الألمانية

أشارت توقعات القناتين الأولى والثانية بالتلفزيون الألماني إلى تصدر الحزب المسيحي الديمقراطي انتخابات برلمان ولاية سكسونيا شرقي ألمانيا التي جرت اليوم الأحد وذلك بفارق ضئيل عن حزب "البديل من أجل ألمانيا"، واستندت هذه التوقعات إلى الاستطلاعات التي أجرتها القناتان بين الناخبين عقب خروجهم من المقار الانتخابية.

وأفادت هذه التوقعات بأن حزب "تحالف سارا فاجنكنشت" حديث التأسيس جاء في المركز الثالث ثم حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي في المركز الرابع، كما أفادت التوقعات بأن حزب الخضر يصارع من أجل الحصول على النسبة المؤهلة لدخول برلمان الولاية فيما أكدت التوقعات عدم تمكن الحزب الديمقراطي الحر وحزب اليسار على هذه النسبة المؤهلة.

ووفقا للتوقعات، حصل الحزب المسيحي (رئيس حكومة الولاية ميشائيل كريتشمر من هذا الحزب) على نسبة تراوحت بين 5ر31% و32%، وحصل البديل على نسبة تراوحت بين 30% و5ر31%، وحصل حزب "تحالف سارا فاجنكنشت" على نسبة تراوحت بين 5ر11% و12%.

وحصل حزب شولتس على نسبة تراوحت بين 5ر7% و5ر8%، وحصل حزب الخضر على نسبة تراوحت بين 5% و5ر5%. وحصل اليسار على نسبة تراوحت بين 4% و5ر4%.

أما بالنسبة للحزب الليبرالي، فأشارت توقعات القناة الثانية إلى حصوله على 1% بينما لم تدرجه القناة الأولى من الأساس في قائمة توقعاتها.