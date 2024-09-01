- مسعود: النقابة لديها تعديلات على أكثر من 40 مادة بمشروع القانون

قال محمد راضي مسعود عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، إن نقيب المحامين عبد الحليم علام يشارك اليوم الأحد، في اجتماعات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وأضاف مسعود لـ"الشروق"، أن نقيب المحامين سيقدم خلال الاجتماع ملاحظات النقابة على مشروع قانون الاجراءات الجنائية، مشيرا إلى أن النقابة لديها تعديلات على أكثر من 40 مادة بمشروع القانون.

وذكر أن هناك استجابة كاملة من مجلس النواب، لإعادة صياغة مشروع القانون، والنظر في كل المواد التي تصطدم مع الدستور، معتبرا أنه في الإصلاح التشريعي يجب أن تصدر القوانين وتتفق مع صحيح الدستور وألا تصطدم بأي قوانين أخرى.

وأوضح أن مجلس النواب سينظر لمشروع قانون الإجراءات الجنائية على ضوء قانون المحاماة والضمانات الواردة فيه، وعلى ضوء الدستور، والتي لا يجوز أن يخالفه المشرع بل أن يسير في ركابه.