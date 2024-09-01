وكيله: الزمالك عرض التكفل بعلاج والد كريم البركاوي

كشف عزيز الشافعي، وكيل أعمال المغربي كريم البركاوي، موقف اللاعب من الانتقال لصفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية للموسم الجديد 2024-2025.
وصرح وكيله لقناة DMC قائلا:" مفاوضات الزمالك تعطلت بعد أن كان هناك توافق كبير لإتمام الصفقة والسبب يرجع للوعكة الصحية التي تعرض لها والده".
أضاف:" حتى أكون صريحًا من الصعب عودة المفاوضات مع الزمالك، البركاوي اختار التواجد بجوار والده في السعودية".
أكمل:" البركاوي ينتظر حسم مصيره من تجديد عقده مع الرائد السعودي أو الانتقال إلى الدوري المغربي".
أتم:" الزمالك عرض على البركاوي تكفله بعلاج والده وإعارته إلى المغرب لحين تعافي والده، ولكن الأمور توقفت وأصبحت صعبة للغاية لرغبة اللاعب في التواجد بجوار والده".