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وكيله: الزمالك عرض التكفل بعلاج والد كريم البركاوي

محمود عيسى
نشر في: الأحد 1 سبتمبر 2024 - 2:13 م | آخر تحديث: الأحد 1 سبتمبر 2024 - 2:13 م

كشف عزيز الشافعي، وكيل أعمال المغربي كريم البركاوي، موقف اللاعب من الانتقال لصفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية للموسم الجديد 2024-2025.

وصرح وكيله لقناة DMC قائلا:" مفاوضات الزمالك تعطلت بعد أن كان هناك توافق كبير لإتمام الصفقة والسبب يرجع للوعكة الصحية التي تعرض لها والده".

أضاف:" حتى أكون صريحًا من الصعب عودة المفاوضات مع الزمالك، البركاوي اختار التواجد بجوار والده في السعودية".

أكمل:" البركاوي ينتظر حسم مصيره من تجديد عقده مع الرائد السعودي أو الانتقال إلى الدوري المغربي".

أتم:" الزمالك عرض على البركاوي تكفله بعلاج والده وإعارته إلى المغرب لحين تعافي والده، ولكن الأمور توقفت وأصبحت صعبة للغاية لرغبة اللاعب في التواجد بجوار والده".


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