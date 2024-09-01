حماس: نتنياهو وبايدن يتحملان مسئولية مقتل الأسرى الـ6

قال طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتحملان مسئولية مقتل الأسرى الستة الذين أعلن جيش الاحتلال العثور على جثامينهم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن بايدن ونتنياهو يتحملان مسئولية عدم إرجاع الأسرى أحياء.

وأشار إلى أنه كانت هناك أكثر من فرصة لعودة الأسرى أحياء إلى أهلهم وذويهم وفق اتفاقات وعروض وافقت عليها حركة حماس من قبل، بما في ذلك إعلان الموافقة الواضحة على المقترح الذي قدمه الوسطاء في مصر وقطر يوم 6 مايو الماضي، والموافقة على المشروع الذي قُدِّم في 2 يوليو.

ولفت إلى أن الاحتلال هو من أجهض هذه المقترحات، في حين عملت الإدارة الأمريكية على التغطية على الاحتلال وأخذت تمده بالسلاح وتوفر له الغطاء السياسي والقانوني والإعلامي بكل المستويات.

ونوه بأن من يتحمل مسئولية ما حدث هو رفض نتنياهو وسلوك بايدن في التغطية على الرفض وعدم تغيير السلوك الإسرائيلي.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن العثور على جثامين ستة أسرى في نفق تحت الأرض في منطقة رفح بقطاع غزة.