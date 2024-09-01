عزت الرشق: حماس كانت حريصة أكثر من بايدن على حياة المحتجزين الإسرائيليين

قال القيادي لدى حركة حماس عزت الرشق، إن «من يتحمّل مسئولية موت الأسرى لدى المقاومة هو الاحتلال الذي يصرّ على مواصلة حرب الإبادة الجماعية والتهرّب من الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار، والإدارة الأمريكية بسبب انحيازها ودعمها وشراكتها في هذا العدوان».

وأضاف عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، صباح الأحد: «الذي يقتل شعبنا يومياً هو الاحتلال بالسلاح الأمريكي، والعثور على جثث أسرى في قطاع غزة، لم يتم قتلهم إلا بالقصف الصهيوني، وعلى الرئيس بايدن إنْ كان حريصاً على حياتهم أن يوقف دعمه لهذا العدو بالمال والسلاح والضغط على الاحتلال لإنهاء عدوانه فوراً».

وأشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وحكومته المتطرّفة، وكل الداعمين لهذا العدوان، سيدفعون ثمن هذه الجرائم الوحشية وحرب الإبادة الجماعية ضد شعب فلسطين منذ أحد عشر شهراً».

وحمّل «الإدارة الأمريكية وبايدن نفسه مسئولية الجرائم اليومية وحرب الإبادة في قطاع غزَّة، التي بلغت حتى الآن أكثر من 150 ألف شهيد وجريح، 69٪؜ منهم أطفال ونساء».

وذكر أن «التاريخ سيذكر بايدن وهو يغادر البيت الأبيض بأنه كان شريكاً وداعماً لمجرمي الحرب نتنياهو وعصابته».

ولفت إلى أن «حماس كانت حريصة أكثر من بايدن على حياة الأسرى لديها، ولهذا وافقت على مقترحه بالخصوص وعلى قرار مجلس الأمن، بينما رفضهما نتنياهو، واستسلمت إدارته لشروط نتنياهو، الهادفة لتعطيل التوصل لاتفاق، حفاظاً على سلطته».

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه حدد هويات المحتجزين الستة، الذين عثر على جثثهم في نفق تحت الأرض، في جنوب قطاع غزة.

وزعم في بيان، أنه عثر على الجثث السبت، في «نفق تحت الأرض في منطقة رفح بقطاع غزة»، وقد أُعيدت إلى إسرائيل، حيث تم التعرف عليها رسميا.