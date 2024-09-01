قالت عائلات أسرى اسرائيليين في غزة إن إسرائيل سوف "تهتز"، وذلك أثر ورود معلومات عن العثور على المزيد من جثث الأسرى والذين يعتقد أنهم كانوا أحياء سابقا.



وقالت عائلات الأسرى الإسرائيليين في بيان، إن "نتنياهو تخلى عن المختطفين وهذا دليل على ذلك (العثور على جثث أسرى). الدولة ستهتز بدءا من الغد (الأحد)". ودعت جمهور المواطنين إلى "الاستعداد وشل الدولة"، مشيرة إلى أنها ستقوم بنشر تفاصيل أكثر في ساعات الصباح.

وقال رئيس المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، إن "أبناءنا وبناتنا جرى التخلي عنهم وهم يموتون في الأسر ونتنياهو منشغل بالتلفيقات. ما يهمه ليس محور فيلادلفيا ولقاحات شلل الأطفال إنما الائتلاف والإبقاء على سموتريتش وبن غفير، وهو في طريقه لسحق عائلات المختطفين وشعب إسرائيل".





وتابعت عائلات الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين أن "نتنياهو ليس سيد الأمن إنما سيد الموت، وهو يقوم بنسف الصفقة بدم بارد ويريد إعدام المختطفين".

كما جاء على لسان عائلات الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين "من أجل وقف ذلك وإنقاذ حياة المختطفين، هنالك أمر واحد يجب القيام به وهو استبدال نتنياهو بشكل فوري حتى يعود المختطفون. نتنياهو يجب أن يرحل الآن".



وبالتزامن، تنظم مظاهرات واحتجاجات في تل أبيب ومواقع وبلدات إسرائيلية أخرى ضد حكومة نتنياهو وللمطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى بشكل فوري.