الإثنين 1 سبتمبر 2025 2:21 م القاهرة
المفوضية الأوروبية: طائرة فون دير لاين تعرضت لتشويش روسي في بلغاريا

وكالات
نشر في: الإثنين 1 سبتمبر 2025 - 1:46 م | آخر تحديث: الإثنين 1 سبتمبر 2025 - 1:46 م

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الاثنين، بتعرّض طائرة رئيسة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين لتشويش "يشتبه بأنه روسي" في بلغاريا.

وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية لشبكة "سي إن إن" الأمريكية إن طائرة تقل رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تعرضت لتشويش في نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) أثناء محاولتها الهبوط في بلغاريا، أمس الأحد.

وأوضح المتحدث الرسمي بأن الطائرة هبطت بسلام، مشيرا إلى أن اللجنة تلقت "معلومات من السلطات البلغارية تفيد بأنها تشتبه في أن روسيا هي التي نفذت هذا التدخل الصارخ".

وأضاف المتحدث أن "هذا من شأنه أن يعزز التزامنا الثابت بتعزيز قدراتنا الدفاعية ودعمنا لأوكرانيا".

من جانبه، أفاد مصدر مطلع لشبكة سي إن إن، بأن الطيارين هبطوا بالطائرة باستخدام خرائط ورقية.

