وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتخفيف أعباء أسعار الكهرباء عن الشركات

طالب وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير، بتخفيف المزيد من الأعباء عن الشركات فيما يتعلق بأسعار الكهرباء المرتفعة.

وقال ألتماير -اليوم الثلاثاء، في برلين- إنه يرحب بإقرار الائتلاف الحاكم في حزمته لإجراءات المناخ بخفض الضرائب في قانون الطاقة المتجددة لدعم الكهرباء النظيفة، وذلك كنوع من تخفيف الأعباء مقابل تطبيق تسعير الكربون في قطاع النقل والمباني.

وأشار الوزير إلى توصيات لجنة الفحم التي شكلتها الحكومة، والتي طالبت في تقريرها بتقديم تعويضات في حال ارتفاع أسعار الطاقة عند التوقف على نحو مبكر عن استخدام الفحم في توليد الطاقة.

وذكر ألتماير أنه من المقرر اعتبارا من 2023 أن تكون هناك إجراءات لدعم مستهلكي الكهرباء سواء بالنسبة للأفراد أو الشركات؛ للحد من ارتفاع أسعار الكهرباء، موضحا أن هذا الدعم تُقدر قيمته السنوية بنحو ملياري يورو على الأقل.