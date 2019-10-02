﻿الشرطة الألمانية تعلن عدم العثور على أسلحة في مدرسة أخلتها بسبب تهديد محتمل

أعلنت الشرطة الألمانية اليوم الثلاثاء انتهاء الوضع الخطر في مدرسة صناعية في ولاية سكسونيا، كان قد عُثِرَ داخلها على قصاصة تحمل تهديدا بارتكاب جريمة قتل عشوائي.

وفي أعقاب إجلاء الطلاب والمدرسين، تم تفتيش المدرسة من قبل قوات خاصة، وأعلنت الشرطة بعد ذلك عدم العثور على أشياء خطيرة أو أسلحة، وقالت متحدثة باسم الشرطة:" لم يعد هناك وضع خطر".

وتحقق السلطات حاليا في الواقعة ضد المجهول صاحب قصاصة الورق بتهمة تكدير السلم العام عبر التهديد بارتكاب جريمة.

وكانت الشرطة نقلت الطلاب إلى نقطة تجمع، ومن هناك سمحت للطلاب البالغين بالعودة إلى منازلهم فيما قامت بتسليم الطلاب القاصرين إلى ذويهم.

من جانبه، أشاد المكتب المحلي للمدارس والتعليم في مدينة كيمنيتس بالتصرف العاقل للطلاب والمدرسين، وقال المتحدث باسم المكتب لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن " إدارة المدرسة فعلت كل شيء على نحو صحيح، وقد سار كل شيء بهدوء".

واختتم حديثه بالقول إنه " لحسن الحظ، فإن مثل هذه الحوادث هي مجرد استثناءات في المدارس الـ1400 الموجودة في سكسونيا".

وكانت الشرطة قد انتشرت على نطاق واسع حول المدرسة بسبب "وضع خطر غير معروف".

وقالت متحدثة باسم الشرطة إن نحو 900 تلميذ اضطروا إلى مغادرة المبنى المدرسي، وتابعت المتحدثة أنه في أعقاب ذلك أُطْلِقَت صافرة الإنذار الداخلية للتحذير.

وكان فريق للتدخل في الأزمات قد توجه إلى مسرح الحدث، ولم تحدث إصابات لأحد وفقا للشواهد الأولية.