نائب: الدبلوماسية البرلمانية حققت العديد من الإنجازات على مدار السنوات الماضية

قال طارق الخولي، عضو مجلس النواب، إن الدبلوماسية البرلمانية حققت العديد من الإنجازات على مدار السنوات الماضية، مشيرًا إلى أنه حاول صياغة دور للدبلوماسية البرلمانية، خلال فترة عمله كنائب بلجنة العلاقات الخارجية.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي عبر فضائية «الحياة»، مساء الأربعاء، أنه حصل على خبرة واسعة وعميقة في كيفية أن يكون جزءًا من المسؤولية، لافتًا إلى أن الدخول لمؤسسة تشريعية وإحدى المؤسسات الرئيسية لصناعة القرار في الدولة شيء مختلف.

وأشار إلى أنه اصطدم بصناعة القرار والمسؤولية خلال عمله كنائب، قائلًا إنه لمس فارقًا كبيرًا بين اهتمامات الوفود من الحكومات والبرلمانات الأجنبية خلال عامي 2016 و2020.

وتابع: «في عام 2016 كنا نستقبل وفود من حكومات وبرلمانات يتحدثون عن مشاكل داخلية، وعام 2020 مفيش وفد برلماني يتحدث عن الشأن الداخلي، الجميع يتحدث عن الشأن الإقليمي ودور مصر كركيزة للاستقرار في المنطقة».