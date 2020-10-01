قال المطرب عمر كمال، إنه يحترم نقابة المهن الموسيقية ولا يقصد معاداتها بتصرفاته، مضيفًا: «بشوف شغلي بس»، بحسب تعبيره.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «التليفزيون المصري»، مساء الأربعاء، أنه يريد الدخول تحت مظلة النقابة، متابعًا: «أنا بعلن مبادرة واللي تقول عليه النقابة أنا ملزم بيه».

وعن غنائه رغم تأكيد نقيب المهن الموسيقية وقفه، أوضح أنه ملزم بحفلات خارج مصر وتقاضى عربون بها منذ فترة ما قبل أزمة كورونا، معقبًا: «أنا ملتزم بعدم الغناء داخل مصر لكن في الخارج يوجد عقود وشرط جزائي، ودلوقتي أنا واقف بين المطرقة والسندان، واحنا شباب والمفروض تقفوا معانا».

ولفت إلى أن نصوص العقود التي وقع عليها تشمل الدعاية على صفحاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن ما يفعله ليس تحديًا للنقابة.

وفي سياق منفصل، نفى المطرب خبر إصابته بفيروس كورونا المستجد، موضحًا أنه بصحة جيدة، إضافة إلى أنه صور إعلانًا في الفيوم والساحل وشرم الشيخ، بعد عودته من دبي.