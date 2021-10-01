البعثة الأممية تعلن مشاركتها في الاجتماع الليبي التشاوري في الرباط

أكدت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، أن فريقا فنيا تابعا للبعثة يشارك في اجتماع بين وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في الرباط بالمغرب والذي يتيح فرصة لمزيد من التشاور حول الإطار القانوني للانتخابات.

وأوضحت البعثة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الليبية، اليوم الجمعة، أن فريقها الفني سيقدم الدعم الفني والمشورة بالاستناد إلى مبادئ الأمم المتحدة وبما يتماشى مع ولاية البعثة لدعم إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر 2021 على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 2570 لسنة 2021 وخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وحثت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الوفدين على اغتنام هذه الفرصة والاضطلاع بمسؤولياتهما التاريخية والمضي في استكمال الإطار التشريعي للانتخابات.