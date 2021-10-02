 الأمن يداهم مصحة لعلاج الإدمان بالهرم بعد وفاة شاب بها - بوابة الشروق
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الأمن يداهم مصحة لعلاج الإدمان بالهرم بعد وفاة شاب بها

الامن
الامن
على عزوز
نشر في: الجمعة 1 أكتوبر 2021 - 11:56 م | آخر تحديث: الجمعة 1 أكتوبر 2021 - 11:56 م
توفي شاب في العقد الثالث من عمره، داخل مصحة غير مرخصة لعلاج الإدمان بمنطقة الهرم التابعة لمحافظة الجيزة.

تلقى الرائد أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من زوجة الشاب "إسلام. ي" 30 سنة، مفادها وفاة زوجها داخل مصحة لعلاج الإدمان بدائرة القسم.

وأكدت زوجة الشاب أنها أودعت زوجها داخل المصحة لعلاجه من إدمان مخدر الهيروين، وتلقت اتصالا من القائمين على المصحة بتعرض زوجها لحالة أعباء شديده وتوفي في الحال.

على الفور، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أن المصحة غير مرخصة وعدم وجود أي مسئول بداخلها.

أخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة والذي أحال الواقعة إلى النيابة العامة.

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