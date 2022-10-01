زلزال بقوة 6 درجات يضرب غرب إندونيسيا

ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر إقليم "سوماطرة الشمالية" غربي إندونيسيا صباح اليوم السبت، إلا أنه لم ترد على الفور تقارير بشأن خسائر بشرية أو مادية.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية، إن الزلزال كان مركزه على بعد 15 كيلومترا شمال غرب منطقة "تابانولي الشمالية" وعلى عمق 10 كيلومترات.

وأضافت أن الزلزال الذي أعقبته هزتان أرضيتان بقوة 5.1 درجة و5 درجات على مقياس ريختر، لم تكن لديه القدرة على التسبب في حدوث موجات مد عاتية (تسونامي).

وقال أجوس ويبيسونو، رئيس مكتب البحث والإنقاذ في جزيرة "نياس" الوقعة في إقليم سوماطرة الشمالية إنه حتى الآن لم ترد أنباء عن حدوث أضرار أو إصابات، بما في ذلك في المناطق الأكثر تضررا في منطقة "تابانولي الشمالية".

كما شعر بالهزات الأرضية سكان إقليم اتشيه الإندونيسي القريب، وفقا للوكالة.