بايدن يصف الإعصار إيان بأنه أزمة أمريكية مع وصوله إلى ساوث كارولينا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الإعصار "إيان" "من المرجح أن يندرج ضمن الأسوأ في تاريخ الأمة" ويشكل أزمة للأمة، في إشارة إلى العاصفة القوية التي دمرت فلوريدا هذا الأسبوع وتشكلت مجددا يوم الجمعة في المحيط الأطلسي لتضرب مجددا ولاية ساوث كارولينا.



وأضاف بايدن "إنها ليست أزمة لفلوريدا. إنها أزمة أمريكية.. رسالتي لسكان ساوث كارولينا بسيطة: من فضلكم استمعوا إلى كل التحذيرات والتوجيهات من المسؤولين المحليين واتبعوا تعليماتهم".



ووصل إيان إلى فلوريدا يوم الأربعاء كإعصار قوي من الفئة الرابعة وضرب ساوث كارولينا يوم الجمعة كعاصفة من الفئة الأولى.



وقد أصدر بايدن إعلان كارثة كبرى بالنسبة لفلوريدا وإعلانات كوارث منفصلة لـ13 مقاطعة في فلوريدا، لضمان قيام الحكومة الاتحادية بدفع كل تكلفة إزالة الحطام الناجم عن العاصفة.



كما أعلن الرئيس الأمريكي حالة الطوارئ بالنسبة لساوث كارولينا، ليسمح لرجال الإنقاذ الاتحاديين بالتمركز في الولاية قبل وصول الإعصار إليها.



وأضاف بايدن "كل دقيقة مهمة.. عملية إعادة البناء ستستغرق شهورا .. أعواما".