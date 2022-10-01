وزيرة الخارجية الألمانية تبدي رد فعل متحفظا حيال طلب أوكرانيا الانضمام للناتو

أبدت وزيرة الخارجية الألمانية انالينا بيربوك رد فعل متحفظا حيال طلب أوكرانيا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وفي رد على سؤال عن موقفها من الطلب الأوكراني، قالت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر في مقابلة مع القناة الأولى بالتلفزيون الألماني في وقت متأخر مساء أمس الجمعة:" سنواصل دعم أوكرانيا في حقها في الدفاع عن نفسها حتى بالأسلحة الثقيلة لكننا أيضا نبذل كل ما في وسعنا حتى لا تنجر دول أخرى ولا ينجر الناتو إلى هذه الحرب".

كانت كييف أعلنت في وقت سابق أنها عازمة على التقدم بطلب للانضمام للناتو.

وثمة شرط عام في الدولة المرشحة للانضمام للحلف مفاده أنه لا ينبغي لهذه الدولة أن تكون متورطة في صراعات دولية وخلافات حدودية.

وأعربت الوزيرة الألمانية عن قناعتها بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يواصل عزل نفسه دوليا عبر ضم المزيد من المناطق الأوكرانية.

وقالت بيربوك عن ضم روسيا لأراض أوكرانية يعتبر بمثابة "سرقة أراض بأقسى أشكال العنف والأساليب التي لم يعد من الممكن على الإطلاق تخيل أن أناسا يمكنهم استخدامها بحق أناس آخرين".

وتابعت بيربوك:" ولهذا السبب فإن من الواضح تماما أن هذا الانتهاك الصارخ لميثاق الأمم المتحدة لا يمكن قبوله من أي دولة في هذا العالم".

وذكرت بيربوك أنه حتى الدول التي قالت في بداية الحرب إنها شأن أوروبي، أوضحت الآن " أنها لا تقف إلى جانب روسيا"، وصرحت الوزيرة بأن المهم الآن دعم أوكرانيا في حربها الدفاعية والتوضيح لبوتين أن " العالم يقف متحدا ضدك".