سول: كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا في اتجاه البحر

قال الجيش الكوري الجنوبي، إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا مجهولا باتجاه البحر الشرقي اليوم السبت، في رابع استفزاز من نوعه في أقل من أسبوع، حسبما ذكر تقرير إخباري.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، نقلا عن هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، أن الإطلاق يأتي في أعقاب الاستفزازات السابقة في أيام الأحد والأربعاء والخميس من الأسبوع الماضي، دون أن تقدم الهيئة تفاصيل أخرى.

وكانت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، قد أجرت في اليوم السابق مناورات عسكرية ضد الغواصات في البحر الشرقي.

وتعمل الدول الثلاث على تعزيز التنسيق الأمني الثنائي والثلاثي وسط المخاوف، من أن كوريا الشمالية قد تصعد التوترات من خلال إجراء تجربة نووية أو أعمال استفزازية أخرى.

وزارت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس كوريا الجنوبية يوم الخميس الماضي، والتقت بالرئيس الكوري الجنوبي "يون سيوك-يول".

كما زارت المنطقة منزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين، وقالت إن واشنطن ستفعل "كل ما في وسعها" لضمان التزامها الأمني تجاه الحليف الآسيوي.