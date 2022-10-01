الوكالة الدولية للطاقة الذرية تطلب توضيحا من روسيا بخصوص مدير محطة زابوريجيا النووية

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نقلت وكالة "رويترز" عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قولها إن "السلطات الروسية أبلغتنا أن مدير محطة زابوريجيا النووية محتجز مؤقتاً للاستجواب".

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أعلنت في وقت سابق، بأنها طلبت معلومات من روسيا عن المدير العام لمحطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا الذي قالت الشركة الحكومية المشغلة للمحطة إن دورية روسية اعتقلته.

وقالت شركة الطاقة النووية الأوكرانية الحكومية، إنرجواتوم، صباح السبت، إن دورية روسية اعتقلت المدير العام لمحطة زابوريجيا النووية التي تسيطر عليها موسكو.

وذكرت الشركة في بيان أن، إيجور موراشوف، اعتقل وهو في طريقه من المحطة إلى بلدة إنرجودار.

وأضافت "أخذوه من السيارة واقتيد معصوب العينين في اتجاه غير معلوم".

وتعتبر زابوريجيا أكبر محطة نووية في قارة أوروبا، بنيت في ثمانينيات القرن الماضي، ولذلك تعتبر جديدة نسبيا.