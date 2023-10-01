الرئيس السيسي: يجب وضع قانون قوي للتعامل مع موضوع الوحدات الشاغرة

شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أهمية وضع قانون قوي وحاسم للتعامل مع موضوع الوحدات الشاغرة والتي وصل عددها إلى 2 مليون وحدة.

وأضاف خلال كلمته بجلسة المشروعات القومية والبنية التحتية، ضمن فعاليات مؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز»، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، مساء الأحد، أن متوسط تكلفة العقار الواحد 500 ألف جنيه.

وأشار إلى أن التكلفة الإجمالية لتلك العقارات تريليون جنيه في المتوسط، مناشدًا مناقشة تلك النقطة بشكل جيد. وأكمل: «لما نعمل نقاش في تغيير العلاقة بين المالك والمستأجر للإيجارات القديمة، الناس تقول دي مكتسبات إوعى تقرب، يا حبيبي أنت بتتكلم الناس اللي عملت المكتسبات دي الله يرحمهم وماتوا من زمان والموجود أحفادهم».

واستطرد: «محتاجين الموضوع ينتهي بقا، أرى هذا النقاش وأقرأ عنه في الجرائد، يقول مكتسبات والناس غلابة، يا راجل الناس ماتت واللي بعدهم ماتوا وأنت لسة ماسك في الموضوع».

وأكمل: «ما شهده الملف شكّل عقبة حقيقية أمام استغلال 2 مليون وحدة، ثمنهم تريليون جنيه في المتوسط، ده حرام علينا نفقد تلك القيمة عشان يفضلوا مقفولين». ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، جلسات اليوم الثاني من مؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز»، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، فضلا عن عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري وأطيافه المختلفة والخبراء والمتخصصين في شتى المجالات.

وشهد اليوم الأول جلسات مهمة تركز على محاور الاقتصاد؛ شارك فيها كبار الوزراء كالدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ودكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ودكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وتناولت هذه الجلسات سياسات وبرامج الحكومة في دعم الاقتصاد المصري.