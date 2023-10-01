ضبط تشكيل عصابي لسرقة شحنة البطاطس من سيارات النقل

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 6 متهمين جدد كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات النقل المحملة بالمواد الغذاية في العبور.

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لضبط التشكيلات العصابية مرتكبى وقائع سرقة السيارات النقل المحملة بالمواد الغذائية بأسلوب "المغافلة".

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية، قيام عناصر تشكيل عصابي مكون من (6 أشخاص)، تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة الثمار المحملة على سيارات النقل بأسلوب "المغافلة" عن طريق ركوب مركبات "تروسيكل"، والسير خلف تلك السيارات، مستغلين سير السيارات بسرعة منخفضة حال اقترابها من المنطقة الصناعية بدائرة قسم شرطة العبور، وقطع الأجولة وسرقة بعض حمولتها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهم ضبط (6 مركبات "تروسيكل" بدون لوحات معدنية) المستخدمين فـي الواقعة.

انتشر على نحو واسع قبل أيام عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوضح عملية سرقة منظمة لسيارة نقل كبيرة تقل كميات كبيرة من البطاطس، حيث كانت السيارة تخرج من سوق العبور.

وفي ذلك الوقت تتبعتها مجموعة من الموتوسيكلات والتروسيكلات وانقض مستقلوها على الحمولة مستخدمين أدوات حادة لقطع أجولة البطاطس العملاقة لإسقاط الحمولة على الأرض وجمعها، ومن ثم بيعها لحسابهم.

على الفور تحركت الأجهزة الأمنية لكشف تفاصيل هذا الحادث والوقوف على مرتكبيه، خاصة بعدما تسبب فيه نشر الفيديو على نطاق واسع من حالة جدل وانتشار شائعات على حسابات التواصل الاجتماعي.



من وراء سرقة حمولة البطاطس ؟



وتمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن القليوبية من ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في سرقة حمولة السيارات النقل بأسلوب المغافلة في القليوبية.



فأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية تكوين 12 شخصا (منهم 6 لهم معلومات جنائية) تشكيلا عصابيا تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة البضائع من الخضروات والفاكهة المحملة على سيارات النقل وذلك بأسلوب "المغافلة".



مغافلة سيارات النقل وسرقة محتوياتها



وأوضحت التحريات أن هؤلاء المتهمين يتعمدون عن طريق استقلالهم مركبات "تروسيكل" السير خلف تلك السيارات مستغلين سير السيارات بسرعة منخفضة حال اقترابها من المنطقة الصناعية بدائرة قسم شرطة العبور وقطع الأجولة وسرقة بعض حمولتها.



تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهم ضبط إدوات ممارسة هذا النشاط الإجرامي وهي، مركبة "توك توك"، و 5 مركبات "تروسيكل" بدون لوحات معدنية، وتم ضبط كميات من البطاطس التي لم يكن المتهمون قد تصرفوا فيها حتى القبض عليهم.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين واحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات