ماركا: الأهلي في مفاوضات متقدمة مع جارسيا بيمنتا

كشف تقرير صحفي إسباني عن دخول النادي الأهلي في مفاوضات متقدمة مع المدرب الإسباني تشافي جارسيا بيمنتا، المدير الفني السابق لفريقي لاس بالماس وإشبيلية، في ظل مساعي الإدارة الحمراء لحسم ملف المدير الفني الجديد بأسرع وقت ممكن، عقب إقالة السويسري مارسيل كولر.

وفقا لصحيفة «ماركا»، فإن بيمنتا، رغم امتلاكه لعدة عروض وخيارات قيد الدراسة، بدأ يُعيد النظر في مستقبله بعد العرض المقدم من الأهلي، الذي يُلقب بـ"ريال مدريد إفريقيا" لتاريخه العريق في دوري أبطال إفريقيا، حيث يحمل الرقم القياسي بـ12 لقبًا، من بينها أربعة أحرزها في آخر خمس نسخ.

وأضافت «ماركا» أن العرض المقدم للمدرب الإسباني يتضمن بندا مغريا يقضي بقيادته للفريق في كأس العالم للأندية الصيف المقبل، وهي البطولة التي سيفتتحها الأهلي بمواجهة مرتقبة ضد إنتر ميامي الأمريكي بقيادة ليونيل ميسي، في مدينة ميامي الأمريكية.

ويأتي تحرك الأهلي في توقيت حساس، بعد تراجع نتائج الفريق محليًا وتخليه عن صدارة الدوري، الأمر الذي عجّل بإقالة كولر ودفع إدارة النادي للبحث عن اسم قادر على إعادة التوازن وقيادة الفريق نحو البطولات، محليًا وقاريًا.

وفي ظل حالة الترقب التي تعيشها جماهير "القلعة الحمراء"، طُرحت على طاولة المفاوضات أسماء أخرى مرشحة لتولي القيادة الفنية، من بينها الإسبانيان دييغو مارتينيز وكيكي سانشيز فلوريس، بينما لا يزال القرار النهائي لجارسيا بيمنتا قيد الانتظار.