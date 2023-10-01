سلاح الجو الأوكراني يشن 17 هجوما على مواقع روسية خلال الـ 24 ساعة الماضية

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شن سلاح الجو الأوكراني، 17 هجوما على مناطق تمركز العسكريين والأسلحة والمعدات العسكرية الروسية، كما شن ثماني هجمات على أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات الروسية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

جاء ذلك في بيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم"، اليوم الأحد.

وقال البيان إن "قوات الدفاع الأوكرانية تواصل الدفاع في شرق وجنوب أوكرانيا، وتنفيذ عمليات هجومية في اتجاه ميليتوبول واتجاه باخموت، وتدمير العدو، وتحرير الأراضي المحتلة مؤقتا خطوة بخطوة".

وأفاد البيان بوقوع 38 اشتباكا عسكريا خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث شنت القوات الروسية ما مجموعه ثماني هجمات صاروخية و99 هجوما جويا و45 هجوما باستخدام قاذفات الصواريخ المتعددة على مواقع القوات الأوكرانية والأهداف المدنية.

وقال البيان إن روسيا شنت هجوما آخر على أوكرانيا باستخدام نحو 40 طائرة إيرانية مسيرة من طراز شاهد - 136/131 من الجنوب.

وأضاف البيان أن قوات الدفاع الجوي دمرت 30 طائرة مسيرة من طراز شاهد في مناطق أوديسا وميكوليف وفينيتسا.

وقال البيان إن الهجمات الإرهابية الروسية أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين وألحقت أضرارا بالمباني السكنية وغيرها من مرافق البنية التحتية المدنية.

ويتعذر التحقق من هذه الأرقام من مصدر مستقل.