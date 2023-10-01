قال المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الدولة تعمل على تعميق ملف التصنيع المحلي من خلال تحديد الصناعات المستهدف توطينها.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «من مصر» مع الإعلامي عمرو خليل المذاع عبر شاشة «CBC» مساء السبت إلى إعلان الدولة عن 150 فرصة استثمارية بالقطاع الصناعي أمام المستثمرين في ضوء حصر شامل لإجمالي الواردات المصرية وتحديد احتياجات السوق المصري.

ولفت إلى تحديد الدولة آليات صناعة المنتجات المستهدف توطينها أمام المستثمرين من خلال توفير الماكينات والكشف عن الكميات المراد تصنيعها وجودة المنتج المستهدف، معقبا: «عندنا أشياء غير طبيعية لا يمكن مخلوق يتخيل أن مصر تستوردها أنا ضربت مثال سابق بالبالونة، وكل أدوات الدهان والمعمار والزراعة، على سبيل المثال نستورد 2 مليون حقيبة مدرسية».

ونوه إلى بدء توجه بعض المستثمرين خلال الفترة الماضية نحو صناعة الأحذية الرياضية بالإضافة إلى بعض الصناعات الأخرى، مشيرا إلى بحث الجهات المسئولة إمكانية تعزيز التبادل التجاري مع الصين لاستيراد للماكينات والخامات الخام في ضوء امتلاك بنك مصر فرعا في الصين.

وأشار إلى توجيه الرئيس البنك المركزي بشأن توفير حصيلة دولارية؛ لدعم استيراد المواد الخام والماكينات بهدف توطين تلك الصناعات محليا على هامش كلمته خلال مؤتمر «حكاية وطن» السبت، معقبا: «الفترة المقبلة هي مرحلة الصناعة، ونحتاج جميعا إلى التكاتف لمد يد المساعدة للمستثمر وتوفير المجمعات الصناعية والأراضي المرفقة اللازمة».