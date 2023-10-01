رافينيا يغيب عن برشلونة لأجل غير مسمى

أعلن نادي برشلونة الإسباني أن نجمه البرازيلي رافينيا سيغيب عن الملاعب لأجل غير مسمى بعد تعرضه لإصابة في الساق اليمنى خلال الفوز على إشبيلية بهدف دون رد أمس الأول الجمعة بالدوري الإسباني لكرة القدم.

وغادر رافينيا الملعب في آواخر الشوط الأول وهو ممسك بساقه اليمنى.

وذكر برشلونة في بيان مساء السبت "الفحوصات التي خضع لها لاعب الفريق الأول رافينيا أظهرت أنه يعاني من إصابة في أربطة الفخذ الأيمن، لن يشارك مع الفريق وعملية تعافيه ستحدد موعد عودته".

وشارك رافينيا ،لاعب ليدز الإنجليزي السابق، في خمس مباريات بالدوري الإسباني ومباراة واحدة في دوري أبطال أوروبا وسجل هدفين وقدم ثلاث تمريرات حاسمة.

وذكرت تقارير صحفية في إسبانيا أن غياب رافينيا قد يمتد لشهر مما سيبعده عن مواجهة بورتو البرتغالي في دوري أبطال أوروبا وغرناطة في الدوري الإسباني قبل فترة التوقف الدولي، لكنه سيسابق الزمن للحاق بمواجهة الكلاسيكو أمام ريال مدريد في 28 أكتوبر الجاري.