الفلبين: عودة 2000 أسرة إلى منازلها بعد إجلائها بسبب بركان مايون

عادت حوالي 2000 أسرة من ثلاث بلدات في منطقة "ألباي" الفلبينية إلى منازلها، بعد حوالي أربعة أشهر من الإقامة في مراكز إجلاء، بسبب الاضطرابات التي نجمت عن بركان "مايون"، طبقا لما ذكره مكتب السلامة العامة وإدارة الطوارئ في ألباي (أبسيمو)، أمس السبت.

وقال المسؤول التنفيذي في المكتب، يوجين اسكوبار إن الأسر التي تم إجلاؤها هي من "داراجا" و"جينوباتان" و"ستو دومينجو"، حسب صحيفة "ستار فلبين" اليوم الأحد.

وأضاف "لم نمنعهم.. نظرا لأن منازلهم تقع خارج منطقة الخطر الدائم، التي يبلغ طولها ستة كيلومترات".

وقال إن أكثر من ثلاثة آلاف أسرة مازالت في مراكز الإجلاء في "تاباكو سيتي" و"ليجاو سيتي" و"كاملينج" و"ماليليبوت".

وكان المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل "فيفولكس" قد ذكر أمس السبت أن بركان "مايون" مازال عند مستوى الإنذار الثالث، في الساعات الـ24 الماضية، حتى الخامسة صباح اليوم.

وأضاف المعهد أن حمما بركانية تنطلق ببطء من فوهة البركان، حسب صحيفة "ستار فلبين"

وكان آخر ثوران للبركان في عام 2018 مما فرض عمليات إجلاء لعشرات الآلاف من الأشخاص. ووقع الانفجار البركاني الأكثر تدميرا في عام 1814، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص.