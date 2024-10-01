إصابة 4 جنود إسرائيليين في اشتباكات مسلحة مع فلسطينيين بنابلس

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أفادت القناة 12 العبرية، بإصابة 4 من عناصر وحدة «دوفدفان» بالجيش الإسرائيلي، أحدهم بجروح خطيرة، في اشتباكات مسلحة مع فلسطينيين بنابلس شمال الضفة الغربية، وذلك حسبما نشرته وكالة الأنباء التركية «الأناضول».

وفي وقت سابق، وقعت اشتباكات خلال اقتحام قوات إسرائيلية البلدة القديمة في نابلس شمالي الضفة الغربية.

وأعلنت كتائب شهداء الأقصى- نابلس، خوض «اشتباكات ضارية» مع قوات المشاة الإسرائيلية في عدة محاور بالأسلحة والعبوات الناسفة»، مشيرة إلى تحقيق إصابات مؤكدة.

واقتحمت قوات الاحتلال حارات عدة داخل البلدة القديمة في المدينة، إذ سمع أصوات إطلاق الرصاص الحي، والقنابل، ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص الحي، ومن ثم اعتقاله.

ووصف مدير الإسعاف والطوارئ أحمد جبريل، إصابته بالخطيرة جدا، حيث منع الاحتلال تقديم العلاج له قبل اعتقاله.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال احتجزت مركبة إسعاف وطواقم الهلال الأحمر، خلال محاولتهم تقديم العلاج للمصاب عند منطقة باب الساحة داخل البلدة.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال داهمت عددا من المنازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، واعتقلت مواطنا لم تعرف هويته بعد.

كما اقتحم جيش الاحتلال أحياء رفيديا والمخفية، ومخيم العين غرب المدينة، واقتحم أحد المنازل بالمخيم وفتشته واعتقلت الشاب رمضان شاهين.