قال مسئول أمني إسرائيلي، الثلاثاء، إن العملية العسكرية البرية التي أطلقتها تل أبيب، في وقت سابق في جنوب لبنان، لا تستهدف العاصمة بيروت، مشيراً إلى أن العملية «محدودة».

وبشأن المواجهات المباشرة مع مقاتلي «حزب الله»، قال المسئول، حسبما نقلت وكالة «رويترز» للأنباء: «لم ترد تقارير حتى الآن عن اشتباكات مع قوات حزب الله ضمن العملية البرية».

وأحجم المسئول الإسرائيلي، وفق «رويترز»، عن توضيح مدى عمق توغل القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، مكتفياً بالإشارة إلى أنها «على مسافة قريبة من الحدود».

وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي، في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، التوغل البري في جنوب لبنان، مدعيًا أنه يشن عملية محدودة لاستهداف البنية التحتية لحزب الله.

وأعلن في بيان فجر اليوم الثلاثاء، بدء عملية عسكرية مركزة في جنوب لبنان، تستهدف أهدافًا وبُنى تحتية تابعة لـ«حزب الله»، في القرى القريبة من الحدود.

وذكر أن هذه العملية جاءت «بناءً على قرار سياسي، وتهدف إلى استهداف البُنى التحتية التابعة لحزب الله في تلك المناطق»، قائلًا إنها «تتماشى مع خطة محددة تم التحضير لها في هيئة الأركان وقيادة الشمال، وتدربت عليها القوات في الأشهر الأخيرة».