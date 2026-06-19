الاتحاد الأوروبي يمدد عقوبات روسيا لأول مرة لمدة 12 شهرا

قالت متحدثة باسم رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا يوم الخميس إن الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته الاقتصادية على روسيا لأول مرة لمدة 12 شهرا بدلا من 6 أشهر.

وفرض الاتحاد الأوروبي تدابير عقابية واسعة النطاق ضد موسكو منذ أن بدأت روسيا غزوها الشامل لأوكرانيا في عام 2022.

وتستهدف العقوبات بشكل خاص عائدات روسيا من المبيعات الدولية للوقود الأحفوري وصناعة الأسلحة والمؤسسات المالية في البلاد.

وحتى الآن، كان يتعين تجديد هذه العقوبات كل ستة أشهر، ويتطلب التمديد موافقة بالإجماع من جميع قادة الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 27 رئيسا.

وقد شهدت أوكرانيا موجة جديدة من الدعم من الاتحاد الأوروبي منذ التصويت بالإطاحة برئيس الوزراء المجري السابق فيكتور أوربان، الذي عطل العديد من مبادرات المساعدات، من منصبه في وقت سابق من هذا العام.

ومنذ ذلك الحين، فتح الاتحاد الأوروبي محادثات انضمام رسمية لأوكرانيا واعتمد قرضا بقيمة 90 مليار يورو (5ر104 مليار دولار) لكييف.

ويوم الخميس، اعتمد جميع قادة الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 27 رئيسا والمجتمعين في بروكسل أيضا إعلانا مشتركا لدعم كييف بالإجماع لأول مرة منذ أكثر من عام بعد أن رفض أوربان مرارا وتكرارا تأييد بيانات الاتحاد الأوروبي بشأن أوكرانيا.