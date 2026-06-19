الجزائر تدين الهجوم الإرهابي على مطار النيجر الدولي

أعربت الجزائر عن "إدانتها الشديدة واستنكارها العميق" للهجوم الإرهابي الذي وقع يوم الخميس، واستهدف مطار "ديوري هاماني" الدولي في نيامي، عاصمة النيجر.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية أن الجزائر تجدد "في هذه الظروف المؤلمة تضامنها الكامل مع شعب وحكومة النيجر في مواجهة هذا الهجوم البغيض الذي يهدف إلى المساس بأمن واستقرار جمهورية النيجر الشقيقة".

وأكد البيان على دعم الجزائر للسلطات النيجرية في "جهودها ومكافحتها للإرهاب فضلا عن التزامها بتعزيز التعاون الثنائي والإقليمي لمواجهة هذا التهديد الذي يطال السلام والأمن في فضاء انتمائنا المشترك".

كانت حكومة النيجر قد قالت إن هجوما استهدف ⁠المطار الدولي وقاعدة جوية عسكرية في العاصمة نيامي، يوم الخميس، أسفر عن مقتل 11 عنصرا من ‌قوات ⁠الأمن ومدنيين اثنين، مضيفة أن القوات الأمنية تمكنت من قتل 22 إرهابيا شارك في العملية الإجرامية.