 الطرد غير المسار.. مدرب قطر يكشف أسباب سداسية كندا - بوابة الشروق
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الطرد غير المسار.. مدرب قطر يكشف أسباب سداسية كندا

محمد جلال
نشر في: الجمعة 19 يونيو 2026 - 3:38 ص | آخر تحديث: الجمعة 19 يونيو 2026 - 3:38 ص

كشف جولين لوبيتيجي، مدرب منتخب قطر، سبب الخسارة الثقيلة التي تلقاها العنابي أمام كندا في بطولة كأس العالم.

وانتصر المنتخب الكندي على قطر بنتيجة 6-0، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026.

وقال لوبيتيجي في تصريحات بعد المباراة: "مباراة صعبة لعدة اعتبارات، لأننا فريقا جيدا، واستقبلنا هدفا مبكرا إضافة إلى النقص العددي بطرد لاعبين واستكمال اللقاء بتسعة لاعبين".

وأضاف: "الطرد غير مسار المباراة وجعل الوصول إلى مرمانا سهلا، لابد من التركيز والاستعداد للمباراة القادمة".

وأكمل: "كل مباراة أصعب.. نستحق التواجد هنا بفضل نتائجنا، وسنحاول حتى النهاية".

وأكمل مدرب قطر: "مباراة البوسنة آخر فرصة لنا ولهم، والآن علينا الاستعداد لها بدنيا وذهنيا بدون اثنين من أفضل لاعبينا".

قبل أن ينهي: "يجب أن أجهز اللاعبين وأحميهم ثم ننتظر ما سيحدث".


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