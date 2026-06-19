كشف جولين لوبيتيجي، مدرب منتخب قطر، سبب الخسارة الثقيلة التي تلقاها العنابي أمام كندا في بطولة كأس العالم.
وانتصر المنتخب الكندي على قطر بنتيجة 6-0، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026.
وقال لوبيتيجي في تصريحات بعد المباراة: "مباراة صعبة لعدة اعتبارات، لأننا فريقا جيدا، واستقبلنا هدفا مبكرا إضافة إلى النقص العددي بطرد لاعبين واستكمال اللقاء بتسعة لاعبين".
وأضاف: "الطرد غير مسار المباراة وجعل الوصول إلى مرمانا سهلا، لابد من التركيز والاستعداد للمباراة القادمة".
وأكمل: "كل مباراة أصعب.. نستحق التواجد هنا بفضل نتائجنا، وسنحاول حتى النهاية".
وأكمل مدرب قطر: "مباراة البوسنة آخر فرصة لنا ولهم، والآن علينا الاستعداد لها بدنيا وذهنيا بدون اثنين من أفضل لاعبينا".
قبل أن ينهي: "يجب أن أجهز اللاعبين وأحميهم ثم ننتظر ما سيحدث".