جيش الاحتلال: الهجوم الإيراني على إسرائيل وخطير وله تبعات كبيرة

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاجاري، إن إسرائيل في حالة استعداد عبر الدفاع والهجوم، وذلك في أول تعليق على الهجوم الإيراني على إسرائيل.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الثلاثاء، أن الهجوم الإيراني على إسرائيل خطر وستكون لها تبعات كبيرة.

وأشار إلى أن إسرائيل لا ترى تهديدات أخرى في هذه الآونة، وأنها أعطت تعليمات بالخروج من الملاجئ مع إبقاء اليقظة.

فيما زعم اعتراض عدد وصفه بغير القليل من الصواريخ، إلا أن اعترف بسقوط إصابات جراء الهجوم.

وعن الرد الإسرائيلي، أوضح هاجاري أنهم سيجرون تقييما لما حدث وستعمل في المكان الذي تقرره.

وكان الحرس الثوري الإيراني، قد قال إنه بدأ ضرب أهداف عسكرية وصفها بالمهمة بعشرات الصواريخ في الأراضي المحتلة (في إشارة إلى إسرائيل).

وأضاف في بيان، أن العملية التي نفذها تمت بناء على قرار من المجلس الأعلى للأمن القومي ودعم الجيش، موضحًا أن هذه هي الموجة الأولى من الهجمات على "الأراضي المحتلة".

ولفت إلى أن إطلاق الصواريخ يأتي ردًا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله ونائب قائد الحرس الثوري في بيروت عباس نيلفروشان.

وشدد على أن هذه العملية تأتي بعد مرحلة من الالتزام بضبط النفس بعد اغتيال إسماعيل هنية.

وأشار الحرس الثوري إلى أن أي رد عسكري إسرائيلي على هذه العملية سيواجه بهجمات أكثر تدميرا وأقوى.

وكانت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية قد نقلت عن جيش الاحتلال، أن أكثر من 250 صاروخا باليستيا استهدفت مناطق بإسرائيل بينها قواعد عسكرية.

جاء ذلك في وقت قال فيه جيش الاحتلال، إن مقذوفات إيرانية تستهدف نحو 10 ملايين مدني، على حد وصفه.

وكان جيش الاحتلال، قد صرح بأن جميع المدنيين الإسرائيليين في الملاجئ في ظل إطلاق الصواريخ من إيران على إسرائيل.

والهجوم الإيراني يمثل ردًا على عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هينة في طهران، كما يربطه كثيرون باغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.