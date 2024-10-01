الأهلي يتعاقد مع أحمد إبراهيم لتدعيم فريق الطائرة

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أعلن خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، تعاقد النادي مع أحمد إبراهيم قادمًا من فريق بتروجت، لتدعيم الفريق الأول لكرة ‏الطائرة رجال.

وأوضح العوضي أن أحمد إبراهيم وقع على عقود انضمامه للأهلي لمدة موسم على سبيل الإعارة، وتم الانتهاء من كافة ‏الإجراءات الخاصة بقيده في قائمة الفريق للموسم الجديد.‏

وأكد مدير عام النشاط الرياضي أن اللاعب يمثل إضافة كبيرة لرجال طائرة الأهلي بعدما نال ثقة الجهاز الفني.

ويسعى الأهلي لتدعيم صفوف «رجال الطائرة» بعناصر مميزة من أجل استمرار الفريق في حصد البطولات خلال الفترة القادمة.‏