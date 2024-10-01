تسارع وتيرة انكماش نشاط قطاع التصنيع في اليابان

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تسارعت وتيرة انكماش النشاط الاقتصادي لقطاع التصنيع في اليابان خلال الشهر الماضي بحسب تقرير جيبون بنك الصادر اليوم الثلاثاء.

وذكر البنك أن مؤشر مديري مشتريات القطاع تراجع خلال سبتمبر إلى 7ر49 نقطة مقابل 8ر49 نقطة خلال آب/أغسطس.

وتشير قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط.

وتراجع المؤشر الفرعي للإنتاج للمرة الثانية خلال ثلاثة شهور في نهاية الربع الثالث من العام الحالي، حيث انخفض قليلا عن مستوى 50 نقطة.

وأشارت الشركات غالبا إلى غياب الأعمال الجديدة كنتيجة لضعف الاقتصاد. وتم تعويض ذلك جزئيا من خلال اختيار الشركات استكمال الطلبيات القائمة.

ونتيجة لذلك تراجع إجمالي الطلبيات المتراكمة بوتيرة بطيئة، وهو الاتجاه المستمر منذ حوالي عامين. كما تراجع مستوى الطلبيات الجديدة التي تلقتها الشركات اليابانية خلال الشهر الماضي.