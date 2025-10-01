محكمة أمريكية تقضي بعدم أهلية المدعية العامة التي عينها ترامب في نيفادا للإشراف على عدة قضايا جنائية

استبعد قاض اتحادي المدعية العامة في نيفادا، سيجال تشاتا، المعينة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من عدة قضايا بعد أن خلص إلى أنها "لا تشغل منصبها بشكل قانوني" كمدعية عامة بالوكالة للولاية.

وكان محامو الدفاع الاتحاديون العامون في نيفادا قد طعنوا في أربع قضايا بتعيين تشاتا، بحجة أن ولايتها انتهت في يوليو بعدما عيّنها الرئيس ترمب في أبريل.

وبحسب القانون الاتحادي، إذا لم يرشح الرئيس مدعيا عاما دائما ويصادق عليه مجلس الشيوخ خلال 120 يوما، يحق لقضاة محكمة مقاطعة نيفادا تعيين مدع عام مؤقت إلى أن يُملأ المنصب الشاغر.

وكتب القاضي الاتحادي في أريزونا، ديفيد جي. كامبل، في حكمه أن استمرار تشاتا في منصبها كمدعية عامة بالوكالة ينتهك ذلك القانون.