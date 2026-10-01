نيسان تستهدف طرح مجموعة كبيرة من السيارات الهجين في أمريكا بحلول 2030

يعلّق قطاع السيارات آمالاً كبيرة على عام 2030؛ إذ أعلنت شركة هوندا اليابانية اعتزامها طرح 15 طرازا جديدا بحلول ذلك العام، بينما تستهدف مجموعة ستيلانتس متعددة الجنسية إطلاق 60 سيارة جديدة وتحديث 50 طرازا موجودا بشكل جوهري.

من ناحيتها كشفت شركة صناعة السيارات اليابانية نيسان مستهدفاتها الخاصة لعام 2030؛ حيث تخطط الشركة -على مدى السنوات الأربع المقبلة- لجعل المحركات الهجين التي تعمل بالوقود والكهرباء هي "نظام الدفع الأساسي" في تشكيلة سياراتها المخصصة لسوق أمريكا الشمالية.

وأشار موقع كار أند درايفر المتخصص في موضوعات السيارات إلى زيادة الإقبال على السيارات الهجين في أمريكا الشمالية، إلا أن نيسان تبدو متأخرة بعض الشيء عن هذا التوجه؛ فعلى سبيل المثال، تحولت تويوتا بالفعل إلى اعتماد أنظمة الدفع الهجين حصريا في طرازيها الأكثر مبيعا وهما كامري وراف4. كما توفر الشركة فئة هجين في معظم طرز تشكيلتها. وفي المقابل، لم يكن لدى نيسان سوى سيارة هجين واحدة لعام 2026، وهي طراز "روج" الهجين القابل للشحن الخارجي ، الذي تم تصميمه كحل مؤقت لمدة عام واحد فقط، لحين طرح سيارتها إي باور روج لعام 2027.

يذكر أنه يتم استخدام نظام إي باور الهجين من نيسان خارج الولايات المتحدة منذ سنوات، لكن الجيل القادم من السيارة روج سيكون أول سيارة مزودة به في الولايات المتحدة. وتتوقع نيسان أن تشكل النسخة الهجين ما بين 30 و40% من مبيعات روج فور وصولها إلى السوق الأمريكية.

وأشارت مجلة أوتوموتيف نيوز للسيارات إلى أن نيسان تخطط لإطلاق سيارة كيكس بمحرك إي باور الهجين إلى جانب تشكيلة جديدة من الشاحنات الهجين المزودة بمحرك سداسي الاسطوانات في الولايات المتحدة.

ومن المحتمل الكشف عن هذا المحرك سداسي الاسطوانات الهجين، في السيارة إكستيرا 2028، من فئة السيارات متعددة الاستخدام ذات التجهيز الرياضي بهيكل منفصل وسيتم تصنيعها في ولاية مسيسببي الأمريكية.

ومن المنتظر تصدير الدفعة الأولى من سيارات روج طراز 2027 من مصنع نيسان في منطقة كيوشو باليابان، إلا أن الشركة تخطط لإضافة فئة روج الهجين إلى خط الإنتاج في مصنعها بمدينة سميرنا بولاية تينيسي الأمريكية بدءا من عام 2028.

في الوقت نفسه سيقرب تصنيع السيارة روج الجديد داخل الولايات المتحدة نيسان من تحقيق معدل إنتاج محلي في الولايات المتحدة بنسبة 80% بحلول عام 2030، مما سيخفف بشكل كبير من الضغوط التي تواجهها العلامة التجارية جراء استيراد مركباتها من اليابان.

ومن المتوقع بدء طرح معظم طرز نيسان الهجين المنتظرة في عام 2028.

في الوقت نفسه من المتوقع طرح السيارة روج الهجين في نوفمبر المقبل بسعر يبدأ من 37065 دولارا.