استشهاد رئيس مباحث قوص فى تبادل لإطلاق النيران مع 3 عناصر إجرامية بقنا

استشهد رئيس مباحث مركز شرطة قوص بقنا، في تبادل لإطلاق النيران مع 3 عناصر إجرامية، عقب تمكن قوة أمنية تابعة لمركز شرطة قوص بمديرية أمن قنا، من استهداف وضبط أحد عنصر إجرامي خطر مطلوب ضبطه في 4 قضايا جنائية.

وأثناء اصطحاب العنصر الإجرامي إلى ديوان المركز، قام إثنين من العناصر الإجرامية يستقلان دراجة نارية ـ بإطلاق النيران تجاه سيارة القوة، وقيام المحكوم عليه المضبوط بالقفز من السيارة فى محاولة للهرب، فبادلتهم القوات إطلاق النيران، ما أسفر عن استشهاد رئيس مباحث مركز شرطة قوص، وإصابة ٣ أفراد شرطة من القوة المرافقة، ومصرع العناصر الإجرامية مستقلى الدراجة البخارية والمحكوم عليه، وعثُر بحوزة مستقلى الدراجة على (2 بندقية آلية).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.