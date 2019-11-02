جعجع: إنقاذ لبنان يتطلب حكومة مختلفة تضم شخصيات مستقلة من ذوي الاختصاص

أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، أن خروج لبنان من الأزمة الراهنة التي يمر بها، يتطلب خطوة إنقاذية كبرى تتمثل في تشكيل حكومة مختلفة عن كافة سابقاتها، وتتألف من شخصيات مستقلة من ذوي الاختصاص ومشهود لهم بالكفاءة والسمعة الطيبة والتجارب الناجحة.

وحذر جعجع – في تصريح له عقب اجتماع تكتل الجمهورية القوية (الكتلة النيابية لحزب القوات اللبنانية) مساء اليوم – من خطورة عدم الاستماع إلى مطالب المواطنين اللبنانيين الذين نزلوا إلى الشوارع منذ 17 أكتوبر الماضي أو تجاهلها واعتبار تلك الاحتجاجات "فورة وقتية" وانتهت، مشيرا إلى أن مثل هذه الخطوة سيترتب عليها عودة الحراك الشعبي بصورة أقوى بكثير مما كان.

وشدد على أن الشخصيات التي ينبغي أن تتألف منها الحكومة الجديدة المرتقبة، يجب ألا تكون تابعة لأي حزب أو مرتبطة بأي شخصية سياسية معينة. موضحا: "فنحن عندما ننادي بتأليف حكومة تكنوقراط لا نعني مستشارين تقنيين صغار، لأن هؤلاء لا يمكنهم إنجاز أي أمر لأنهم في نهاية المطاف يتصرفون تبعا لإملاءات الفرقاء السياسيين المربوطين بهم".

ويشهد لبنان منذ مساء 17 أكتوبر الجاري سلسلة من التظاهرات والاحتجاجات الشعبية العارمة في عموم البلاد، اعتراضا على التراجع الشديد في مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية، والتدهور البالغ الذي أصاب الخدمات التي تقدمها الدولة لاسيما على صعيد قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.