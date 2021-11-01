رئيس وزراء اليابان يمضي قدما في الخطط الاقتصادية بعد الفوز في الانتخابات

تعهد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، بالعمل سريعا على برنامجه الاقتصادي بعد فوزه القوي في الانتخابات، قائلا إنه سوف يسعى إلى تمرير ميزانية إضافية في أقرب وقت ممكن وجعل الاستثمار في الطاقة النظيفة، أولوية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن كيشيدا القول اليوم الاثنين، إنه سيتم تعزيز الإعفاءات الضريبية للشركات التي ترفع الرواتب، وأنه من المحتمل تسريع عملية تشكيل لجنة للنظر في زيادة رواتب الممرضات وغيرهم في قطاع تقديم الرعاية الصحية لتتم الأسبوع المقبل.

وقال للصحفيين في طوكيو، في أول مؤتمر صحفي كامل له منذ الانتخابات التي أجريت أمس الأحد، إنه سوف يتم الكشف عن أحدث الخطط للتعامل مع وباء كورونا بحلول منتصف الشهر.

وحقق الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم بزعامة كيشيدا فوزا ساحقا غير متوقع فى انتخابات مجلس النواب المكون من 465 مقعدا بحصوله على 261 مقعدا، على الرغم من أن العديد من استطلاعات الرأي أظهرت أن الحزب الذي قاد اليابان بعد الحرب لعقود من الزمن سوف يعاني للحفاظ على أغلبيته البرلمانية.

وسوف يظهر كيشيدا لأول مرة على المسرح العالمي كرئيس للوزراء غدا الثلاثاء، عندما يسافر إلى جلاسجو لحضور محادثات المناخ "COP26".

وقال رئيس الوزراء الياباني: "سوف يأخذ بلدنا زمام المبادرة في تحقيق انبعاثات صفرية في آسيا ككل". وسوف تشمل خطط كيشيدا للطاقة النظيفة تقديم الدعم المالي للدول الآسيوية، وإنشاء محطات شحن للسيارات الكهربائية وتصنيع البطاريات.