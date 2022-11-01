رفع الكأس الذهبية الأغلى في العالم، حلم ما زال يراود المنتخب الهولندي الذي يسعى لحصد لقب كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، وهو ما سيبحث عنه في مونديال "قطر 2022" الذي ستنطلق منافساته خلال الفترة من 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر المقبل.



منتخب هولندا أوقعته القرعة في المجموعة الأولى لمونديال 2022، إلى جانب منتخبات "قطر والسنغال والإكوادور"، حيث سيفتتح منتخب الطواحين الهولندية مبارياته بمواجهة السنغال يوم 21 نوفمبر على ملعب "الثمامة"، ثم يواجه منتخب الإكوادور على ملعب "خليفة الدولي" يوم 25 من الشهر ذاته، على أن يختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة أصحاب الأرض منتخب قطر يوم 29 نوفمبر على ملعب "البيت".



ورغم أنه أحد أقوى المنتخبات في أوروبا والعالم على مدار تاريخ كرة القدم، حيث أنجبت الكرة الهولندية مجموعة من الأسماء الرنانة في عالم الساحرة المستديرة، ومنهم يوهان كرويف وماركو فان باستن ودينيس بيركامب ورود خوليت وفرانك ريكارد ورونالد كومان ورود فان نيستلروي وروبين وفان بيرسي، إلا أن المنتخب الهولندي لم يتمكن من حصد لقب كأس العالم.



وتعد أبرز إنجازاته في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس العالم، الحصول على المركز الثاني ثلاث مرات أعوام 1974 في ألمانيا و1978 في الأرجنتين، ثم عام 2010 في نسخة المسابقة التي أقيمت في جنوب إفريقيا، ونال لقبها منتخب إسبانيا بعد الفوز على هولندا بهدف الأسطورة أندريس إنيستا الشهير.



ويملك منتخب هولندا 10 مشاركات في بطولة كأس العالم أعوام (1934 و1938 و1974 و1978 و1990 و1994 و1998 و2006 و2010 و2014)، وحصد الوصافة ثلاث مرات، كما حصل على المركز الثالث مرة وحيدة عام 2014 في البرازيل، والمركز الرابع مرة أيضًا عام 1998 في فرنسا.



بداية مشاركات المنتخب الهولندي في كأس العالم كانت في النسخة الثانية للمسابقة عام 1934 في إيطاليا، حيث ودع المسابقة من الدور الأول، كما هو الحال في النسخة التالية عام 1938 التي أقيمت في فرنسا بعدما خرج من الدور الأول أيضًا.



وغابت هولندا عن كأس العالم لمدة 36 عامًا، قبل أن تعود أقوى بالحصول على المركز الثاني في نسختي البطولة عامي 1974 في ألمانيا و1978 في الأرجنتين، بعد الخسارة في المباراة النهائية أمام كل من ألمانيا الغربية والأرجنتين.



وغابت هولندا مرة عن كأس العالم في نسختي 1982 و1986، ثم شاركت في مونديال 1990 بإيطاليا، وودعت المسابقة من دور الـ 16، ثم خرجت من مونديال 1994 في أمريكا من الدور ربع النهائي، قبل أن تحصد المركز الرابع في مونديال 1998 في فرنسا.



ولم يشارك منتخب هولندا في مونديال 2002 بكوريا الجنوبية واليابان، ثم خرج من دور الـ 16 في بطولة 2006 بألمانيا، قبل أن يحصد الوصافة في مونديال 2010 بجنوب إفريقيا، ثم المركز الثالث في مونديال 2014 بالبرازيل، وهي آخر نسخة تشارك فيها الطواحين الهولندية، حيث غاب المنتخب عن النسخة الماضية لكأس العالم في روسيا عام 2018.



وفي إجمالي مشاركاته في المونديال، لعب منتخب الطواحين 50 مباراة، حقق الفوز في 27 لقاء، وتعادل 12 مرة، وتلقى 11 هزيمة، وسجل لاعبوه 86 هدفًا في تاريخ مشاركتهم في كأس العالم، وتلقت شباك هولندا 48 هدفًا.



ويقود أحلام المنتخب الهولندي في مونديال 2022، المدرب المخضرم لويس فان جال الذي يملك الرقم القياسي في عدد الانتصارات في المباريات مع منتخب بلاده برصيد 37 انتصارًا طوال تدريبه لهولندا، حيث أشرف على الفريق في ثلاث فترات مختلفة، (2000-2002، و2012-2014، و2021-2022).



ويرى الكثيرون أن منتخب هولندا سيكون أحد المنتخبات المرشحة بقوة للمنافسة على لقب مونديال قطر، لما يمتلكه من مجموعة من اللاعبين القادرين على قيادة هولندا نحو اللقب، وأبرزهم فيرجيل فان دايك قائد المنتخب وقلب دفاع ليفربول الإنجليزي، والذي نال الوصافة في سباق جائزة أفضل لاعب في العالم عام 2019.



ويتواجد في التشكيلة الهولندية أيضًا، ثنائي فريق برشلونة الإسباني فرينكي دي يونج وممفيس ديباي، بجانب ظهير أيمن إنتر ميلان الإيطالي دينزل دومفريس، ولاعب أياكس أمستردام الشاب المنتقل مؤخرًا إلى بايرن ميونخ الألماني رايان جرافنبرخ، وثلاثي الدفاع ناثان آكي لاعب مانشستر سيتي، وستيفان دي فري لاعب إنتر ميلان، وماتياس دي ليخت لاعب يوفنتوس.



وفي مشوار المنتخب الهولندي في التصفيات المؤهلة للمونديال، تواجد في المجموعة السابعة للتصفيات الأوروبية إلى جانب منتخبات "تركيا والنرويج والجبل الأسود ولاتفيا وجبل طارق"، وتمكن من تصدر ترتيب المجموعة بعدما حقق 7 انتصارات، وتعادل مرتين، وتلقى هزيمة وحيدة، وسجل لاعبوه 33 هدفًا، وتلقت شباكه 8 أهداف فقط، ليتأهل منتخب الطواحين إلى المونديال للمرة الحادية عشرة في تاريخه.