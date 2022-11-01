شولتس: اتهامات روسيا لأوكرانيا بالإعداد لاستخدام قنبلة قذرة لا أساس لها

وصف المستشار الألماني أولاف شولتس الاتهامات التي وجهتها روسيا إلى أوكرانيا بالإعداد لاستخدام ما يعرف بـ "القنبلة القذرة" بأنها اتهامات "لا أساس لها من الصحة مطلقا".

جاء ذلك وفقا أعلنه المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت مساء اليوم الاثنين بعد اتصال هاتفي بين شولتس والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأضاف هيبشترايت أن " المستشار والرئيس الأوكراني أجمعا على أن التحقيقات المستقلة التي بدأتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بناء على مبادرة من الجانب الأوكراني ستزيل كل شك".

كانت روسيا ادعت أن كييف تخطط لتفجير قنبلة مشعة لتشويه سمعة موسكو، وفي المقابل تنفي القوى النووية الغربية وأوكرانيا صحة الادعاء الروسي.

وتتكون مثل هذه "القنبلة القذرة" من مادة مشعة ويتم إطلاقها عن طريق مادة متفجرة تقليدية.

وحسب هيبشترايت، أوضح شولتس في الاتصال الهاتفي أن ألمانيا لن تتوانى عن دعم أوكرانيا سياسيا وماليا وإنسانيا بالإضافة إلى دعمها في مجال الدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها " بما في ذلك بإمدادها بشحنات أسلحة".

وقال هيبشترايت إن شولتس أدان "القصف المتعمد المستمر" للبنى التحتية في أوكرانيا عن طريق القوات المسلحة الروسية، وأضاف أن شولتس وزيلينسكي وجها الدعوة إلى عدم تعريض اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية تحت رعاية الأمم المتحدة وذلك من أجل عدم زيادة العبء على الموقف الغذائي العالمي.

من جانبه، وجه زيلينسكي الشكر إلى شولتس مجددا لتزويد بلاده بنظام الدفاع الجوي إيريس-تي، وقال إن هذا النظام أثبت نجاحه للغاية.

وقال زيلينسكي في خطابه المسائي عبر الفيديو إنه تحدث مع شولتس عن إمكانيات أخرى يمكن لألمانيا من خلالها دعم أوكرانيا ولفت إلى أن تجديد البنى التحتية بعد الدمار الذي أحدثته الغارات الجوية الروسية، يأتي على رأس هذه الإمكانيات.