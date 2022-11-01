اليابان تعتزم مطالبة الأفراد والشركات بتوفير الطاقة خلال فصل الشتاء

قررت الحكومة اليابانية، اليوم الثلاثاء، رسميا مطالبة الأفراد والشركات في أنحاء البلاد بتوفير الطاقة خلال فصل الشتاء، وذلك بعد تقدمها بطلب مماثل خلال فصل الصيف في ظل المخاوف بشأن أزمة الطاقة.



وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، أن الطلب، الذي سوف يعد الأول الذي تتقدم به بشأن توفير الكهرباء خلال فصل الشتاء، سوف يبدأ في الأول من ديسمبر ويستمر حتى نهاية مارس المقبل، وذلك في ظل الغموض بشأن إمدادات الغاز الطبيعي المستخدم في محطات الطاقة الحرارية بسبب العراقيل الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا.



ومن المتوقع أن تؤمن اليابان نسبة 3% من احتياطي إمدادات الطاقة، وهو المستوى الأدنى اللازم لتوفير إمدادات مستقرة من أجل فصل الشتاء، ولكن الحكومة تريد التأكد من أنه سوف تكون هناك طاقة كافية لتدفئة المنازل والابقاء على عمل الشركات حتى إذا حدثت كوارث طبيعية أو مشاكل فنية في محطات الطاقة.



وقال وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة ياسوتوشي نيشيمورا للصحفيين: "في إطار إجراءات ضمان إمدادات مستقرة، قررنا استئناف عمل محطات الطاقة المتوقفة وشراء وقود إضافي، بالاضافة إلى أمور أخرى".



وخلال فترة توفير الطاقة، سوف يُطلب من المواطنين ارتداء مزيد من الملابس في الخارج، وضبط مكيفات الهواء عند درجات حرارة أقل وإطفاء الأنوار إذا لم يكن هناك حاجة لها.