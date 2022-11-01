الرئيس الألماني يبدأ زيارة إلى اليابان تستغرق ثلاثة أيام

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يبدأ الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير اليوم الثلاثاء زيارة إلى اليابان تستغرق ثلاثة أيام .

ومن المقرر أن يلتقي شتاينماير اليوم الثلاثاء برئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في البداية الساعة 6 مساء بالتوقيت المحلي (0900 بتوقيت جرينتش).

ومن المقرر أن يستقبل الإمبراطور الياباني ناروهيتو شتاينماير يوم غد الأربعاء برفقة زوجته إلكه بودنبندر.

ويرافق شتاينماير وفد تجاري إلى اليابان. وبعد زيارته لليابان، يخطط الرئيس الألماني للسفر إلى كوريا الجنوبية.

ووفقا لمكتب الرئيس الاتحادي، يريد شتاينماير تعزيز الشراكات الحقيقية والعميقة مع الدول التي تشترك في نفس القيم مع ألمانيا في وقت تتزايد فيه المواجهات في العالم.

ويقال إن شتاينماير يريد أيضا مناقشة الوضع الأمني في منطقة المحيطين الهندي والهادئ والتحدي الذي تشكله الصين بشكل متزايد.